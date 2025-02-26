Петропавловск-Камчатский, 26 февраля, 2025, 12:55 — ИА Регнум. Вулкан Мутновский с 2023 года остается закрытым для туристов. Эксперты считают, что этот объект снова может стать одной из главных туристических достопримечательностей Камчатки, однако для этого необходимы инвестиции для создания безопасных условий.

(сс) Catauggie

На вулкане туристы могли увидеть богатую растительность, пещеры, фумаролы — источники горячего газа, серных выхлопов. По мнению исполнительного директора ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) Натальи Осиповой, основная задача — это оценить риски открытия вулкана для посетителей.

«В первую очередь нужно подключать специалистов, вулканологов, геологов, для изучения состояния Мутновского. Если есть мнение специалистов, что можно искусственно, руками человека, помочь вулкану, проработать маршрут и сделать его безопасным, — надо изучить эту возможность», — считает эксперт.

В свою очередь, доктор наук, вулканолог Университета Орегона в городе Юджин (США) Илья Биндерман отмечает, что мировой опыт создания туристических маршрутов с вулканами доказывает, что открытие Мутновского при должных инвестициях возможно.

В частности, Биндерман отмечает, что в данном вопросе главное «не срываться в перестраховку». «Опасный козырек можно устранить простым взрывом, не ждать оползень, а спровоцировать его. Но надо всё тщательно изучить, не вызовет ли это еще больший обвал», — поясняет ученый.

Он добавил, что такие обследования могут быть дорогостоящими, однако есть варианты оптимизировать расходы. Например, для того, чтобы изучить некоторые объекты на вулкане можно использовать дроны.

Ранее губернатор Камчатки Владимир Солодов отметил, что развитие туристической инфраструктуры очень успешно работает на рост привлекательности региона и на улучшение социально-экономической ситуации и благосостояния местного населения. За 2024 год Камчатку посетило более 400 тысяч туристов, и здесь ждут в этом сезоне еще больше гостей.