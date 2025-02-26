Вашингтон, 26 февраля, 2025, 14:17 — ИА Регнум. Большой синяк на обратной стороне ладони правой руки президента США Дональда Трампа образовался из-за частых рукопожатий. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Global Look Press

Гематому на тыльной стороне ладони заметили журналисты во время встречи Трампа с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

«Президент Трамп — человек из народа, и он встречается с большим количеством американцев и пожимает им руки ежедневно, чем любой другой президент в истории. Его преданность делу непоколебима, и он доказывает это каждый день», — заявила Левитт, слова которой передает телеканал Sky News.

По ее словам, глава Белого дома работает ежедневно и также ежедневно пожимает руки.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля во время переговоров в Белом доме произошел дипломатический казус. Макрон сначала положил ладонь на колено Трампа, а затем попытался помешать ответному жесту американского лидера. Также лидеры некоторое время держались за руки, тряся ими в воздухе.