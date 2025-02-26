ВС РФ выбили ВСУ из Скудного на границе ДНР и Запорожской области
Мелитополь, 26 февраля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил России выбили украинские подразделения из села Скудное на времевском направлении вблизи административной границы Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об этом 26 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«Наши войска выбили Вооруженные силы Украины из населенного пункта Скудное», ― процитировало ТАСС Рогова.
По его словам, сейчас в населенном пункте идет зачистка. Российские войска продвигаются вперед, оттесняя ВСУ на север.
Как передавало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко 26 февраля сообщил, что российские военные приступили к освобождению сразу двух населенных пунктов в Харьковской области. Он уточнил, что после уничтожения украинских формирований в населенном пункте Голубовка ВС РФ продолжили развивать успех в направлении Кондрашовки и Радьковки.
24 февраля российские войска освободили село Тополи в Купянском районе Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение шести бригадам ВСУ на территории Харьковской области и ЛНР. Противник потерял до 200 военных, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе четыре — натовского производства.