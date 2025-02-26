Мелитополь, 26 февраля, 2025, 12:53 — ИА Регнум. Бойцы Вооруженных сил России выбили украинские подразделения из села Скудное на времевском направлении вблизи административной границы Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Об этом 26 февраля сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Александр Река/ТАСС

«Наши войска выбили Вооруженные силы Украины из населенного пункта Скудное», ― процитировало ТАСС Рогова.

По его словам, сейчас в населенном пункте идет зачистка. Российские войска продвигаются вперед, оттесняя ВСУ на север.

Как передавало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко 26 февраля сообщил, что российские военные приступили к освобождению сразу двух населенных пунктов в Харьковской области. Он уточнил, что после уничтожения украинских формирований в населенном пункте Голубовка ВС РФ продолжили развивать успех в направлении Кондрашовки и Радьковки.

24 февраля российские войска освободили село Тополи в Купянском районе Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение шести бригадам ВСУ на территории Харьковской области и ЛНР. Противник потерял до 200 военных, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе четыре — натовского производства.