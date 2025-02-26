Париж, 26 февраля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. В ходе встречи в Вашингтоне президент Франции Эммануэль Макрон надавил на главу Белого дома Дональда Трампа в вопросе потенциальной отправки войск на Украину, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.

Bonnie Cash — Pool via CNP/Global Look Press

«Макрон надавил на Трампа, чтобы тот предоставил американскую военную поддержку тысячам солдат, которых Великобритания и Франция готовы разместить на Украине в случае мирного соглашения, о котором США ведут переговоры с Россией», — пишут авторы материала.

По данным источника издания, стороны не вдавались в подробности, однако американский лидер был открыт для этой идеи и в конечном итоге французский президент покинул Вашингтон, считая, что достиг с ним взаимопонимания по этому вопросу.

Отмечается, что другие подробности этой части беседы неизвестны.

Ранее газета The Wall Street Journal писала о планах премьер-министра Великобритании Кира Стармера представить американскому президенту разработанный совместно с Францией план о размещении своих военных контингентов в роли миротворцев на Украине 27 февраля.

Издание отметило, что страны планируют направить 30 тыс. миротворцев на Украину в случае, если стороны, участвующие в конфликте, придут к мирному соглашению. Европейские чиновники в беседе с газетой подчеркнули, что без помощи Трампа план Европы по отправке миротворцев на Украину ждет «тернистый путь».

Как передавало ИА Регнум, Трамп отказался встречать Макрона, прибывшего 24 февраля в Белый дом. На опубликованном видео прибытия Макрона видно, как автомобиль с американским и французским флагами подъезжает ко входу в здание, однако после нескольких звуковых сигналов Трамп не выходит встречать французского президента. В итоге Макрон вошёл в здание самостоятельно.

Журналист радио RFI Дэвид Томпсон в соцсети X заявил, что такое поведение Трампа даёт представление о «значимости» Франции для США.

Французский политик и глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал «унижением» отказ Дональда Трампа встретить Эммануэля Макрона у Белого дома. Политик призвал как можно быстрее провести президентские выборы в стране, чтобы вернуть Франции независимость.