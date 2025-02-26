СМИ: Макрон надавил на Трампа ради отправки войск на Украину
WSJ: Макрон надавил на Трампа ради размещения войск на Украине
Париж, 26 февраля, 2025, 12:42 — ИА Регнум. В ходе встречи в Вашингтоне президент Франции Эммануэль Макрон надавил на главу Белого дома Дональда Трампа в вопросе потенциальной отправки войск на Украину, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника.
«Макрон надавил на Трампа, чтобы тот предоставил американскую военную поддержку тысячам солдат, которых Великобритания и Франция готовы разместить на Украине в случае мирного соглашения, о котором США ведут переговоры с Россией», — пишут авторы материала.
По данным источника издания, стороны не вдавались в подробности, однако американский лидер был открыт для этой идеи и в конечном итоге французский президент покинул Вашингтон, считая, что достиг с ним взаимопонимания по этому вопросу.
Отмечается, что другие подробности этой части беседы неизвестны.
Ранее газета The Wall Street Journal писала о планах премьер-министра Великобритании Кира Стармера представить американскому президенту разработанный совместно с Францией план о размещении своих военных контингентов в роли миротворцев на Украине 27 февраля.
Издание отметило, что страны планируют направить 30 тыс. миротворцев на Украину в случае, если стороны, участвующие в конфликте, придут к мирному соглашению. Европейские чиновники в беседе с газетой подчеркнули, что без помощи Трампа план Европы по отправке миротворцев на Украину ждет «тернистый путь».
Как передавало ИА Регнум, Трамп отказался встречать Макрона, прибывшего 24 февраля в Белый дом. На опубликованном видео прибытия Макрона видно, как автомобиль с американским и французским флагами подъезжает ко входу в здание, однако после нескольких звуковых сигналов Трамп не выходит встречать французского президента. В итоге Макрон вошёл в здание самостоятельно.
Журналист радио RFI Дэвид Томпсон в соцсети X заявил, что такое поведение Трампа даёт представление о «значимости» Франции для США.
Французский политик и глава партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян назвал «унижением» отказ Дональда Трампа встретить Эммануэля Макрона у Белого дома. Политик призвал как можно быстрее провести президентские выборы в стране, чтобы вернуть Франции независимость.