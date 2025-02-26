Москва, 26 февраля, 2025, 12:35 — ИА Регнум. Кремль не будет комментировать планы главы киевского режима Владимира Зеленского подписать соглашение с США по редкоземельным металлам. Об этом 26 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ukraine Presidency/

Он подчеркнул, что необходимо дождаться официальных заявлений Киева.

«Пока каких-то официальных заявлений нет», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что российская сторона обладает сведениями о том, что Зеленский планирует отправиться в Вашингтон, где, по предварительным данным, может быть заключено соглашение.

Пресс-секретарь российского лидера также указал, что распространяемая в СМИ информация относительно соглашения мало соответствует действительности, и на эти данные трудно ориентироваться.

Как передавало ИА Регнум, по данным Agence France-Presse, 28 февраля в Вашингтоне Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым. Президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против визита Зеленского. Глава Белого дома уточнил, что намерен обсудить с ним вопрос, как страна собирается возвращать Соединённым Штатам Америки предоставленную ранее финансовую помощь. Кроме того, Трамп планирует продолжить диалог о сделке по украинским недрам.

Британская газета Financial Times 25 февраля написала, что Украина и США согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования возместить 500 млрд долларов. Трамп оценил предстоящую сделку в 1 трлн долларов.

О заинтересованности в добыче редкоземельных металлов на Украине американский лидер заявил 3 февраля. Зеленский 19 февраля рассказал, что США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за оказанную ранее помощь. По его словам, в документе отсутствуют гарантии безопасности. Такой вариант соглашения глава киевского режима подписать отказался.

Украинские СМИ 22 февраля сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жёстче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть.