Москва, 26 февраля, 2025, 12:22 — ИА Регнум. Повторные телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом могут состояться, однако пока таких планов нет. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Global Look Press

«При необходимости разговор всегда может состояться, диалог возобновлён. Но пока таких планов нет в настоящий момент, но эти планы могут оперативно меняться для решения каких-то насущных проблем», — отметил он.

При этом Песков не дал каких-либо уточнений по личной встрече президентов. По его словам, идёт поэтапная реализация тех договорённостей, что были достигнуты ранее, а также готовятся контакты на экспертном уровне.

Как передавало ИА Регнум, представители РФ и США провели переговоры 18 февраля. По их итогам помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц отметил, что интересы России и США в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине совпадают. Он также назвал их первым историческим шагом, который начался с «исторического» телефонного разговора между президентами России и США.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил 22 февраля, что никакой подготовки к новым переговорам в Эр-Рияде не ведется. По его словам, новая встреча должна пройти в течение ближайших двух недель на уровне глав профильных департаментов. Дипломат добавил, что принципиальная договоренность о проведении комплексных консультаций по всем вопросам между двумя странами уже достигнута.