Москва, 26 февраля, 2025, 12:25 — ИА Регнум. Москва не обсуждала возможное привлечение китайских миротворцев в контексте решения конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга 26 февраля.

Li Gang/Global Look Press

«Нет», — сказал официальный спикер Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

25 февраля президент США Дональд Трамп заявил о необходимости разместить миротворцев на Украине. Глава Белого дома считает, что нахождение контингента должно быть приемлемо для всех сторон.

Ранее, 17 февраля, чиновники США предложили в случае достижения соглашения о прекращении огня в зоне украинского конфликта направить туда иностранных миротворцев, в том числе военных не из стран Европы, к примеру, из Китая и Бразилии. Как отметили журналисты журнала The Economist, размещение контингента на Украине является одним из способов для разрешения конфликта.

При этом представитель МИД Китая Го Цзякунь отказался комментировать возможность отправки своих миротворцев на Украину. Он также добавил, что позиция Китай по урегулированию конфликта всегда была справедливой, и он неоднократно подтверждал её.

Песков ранее отмечал, что вопрос о размещении на Украине европейских войск для контроля за перемирием, если таковое будет заключено, может обсуждаться только на переговорах. Он также напомнил, что России нужно не временное перемирие, а полноценный мир с выполнением всех обозначенных условий.