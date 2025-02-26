Москва, 26 февраля, 2025, 12:19 — ИА Регнум. Любые разъяснения президента России Владимира Путина по актуальным вопросам вызывают интерес мировых СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков журналистам.

Михаил Метцель/ТАСС

Отвечая на вопрос о том, отслеживают ли в Кремле реакцию западной прессы на недавнее интервью Путина журналисту Павлу Зарубину, Песков отметил, что в беседе затрагивались текущие вопросы, которые стоят на повестке.

«Любые ответы президента на актуальные вопросы вызывают интерес в мировых СМИ и наблюдателей в мире», — констатировал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что ситуация развивается достаточно динамично. Президент в интервью разъяснил позицию Москвы в отношении экономического сотрудничества. Россия сохраняет заинтересованность в реализации совместных проектов в самых разных областях, пояснил пресс-секретарь.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля в интервью Зарубину Путин заявил, что Россия готова предложить США совместные проекты по редкоземельным металлам, в том числе в Донбассе и Новороссии. Он уточнил, что стороны могут запустить проект по добыче алюминия в Красноярском крае, инвестиции в который оцениваются в 15 млрд долларов.

Говоря о ситуации на Украине, Путин подчеркнул, что Европейский союз не может ничего требовать от России, в том числе участия в урегулировании конфликта. Он сообщил, что в подробностях не обсуждал решение украинского кризиса с американским коллегой Дональдом Трампом.

В ходе интервью российский лидер прокомментировал инициативу Трампа по сокращению оборонных расходов. По словам Путина, Россия и США могли бы принять решение об их сокращении на 50%, а позже к ним мог бы присоединиться Китай.