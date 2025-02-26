Мытищи, Московская область, 26 февраля, 2025, 12:18 — ИА Регнум. Автомобиль Porsche Macan, перевязанный красным бантом, появился в мусорном контейнере в подмосковных Мытищах. Иномарку выбросил мужчина, который пытался подарить ее жене, сообщил Telegram-канал Baza.

Silas Stein/Global Look Press

По словам знакомых пары, житель Подмосковья купил подержанный и немного побитый Porsche за 3 млн рублей, чтобы «спасти семью». Он хотел починить машину и к 8 Марта преподнести супруге, но передумал и вручил подарок на День всех влюбленных.

Жена восприняла битую машину с нарядным бантом как издевку и отказалась от подарка. Это раздосадовало мужчину, и он буквально отправил автомобиль в мусорный бак.

Porsche, лежащий в контейнере с 14 февраля, успел стать местной достопримечательностью. Прохожие фотографируются с машиной, а владелец пока не решил, как поступить с покупкой дальше, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в преддверии Дня всех влюбленных россияне чаще интересовались подарочными изданиями на торговых площадках. Кроме того, внимание женщин привлекали такие товары, как платья, букеты из закусок, спортивные футболки и сувениры. Мужчины обращали внимание на подарочные фигурки, клубнику и сладости, букеты из фруктов и овощей, украшения и парфюмерную воду.

Исследования предыдущих лет показали, что жителям России на 14 февраля зачастую преподносят подарочные наборы, сертификаты, кружки, ручки, косметику, шоколадки, футболки, чай, наборы для пикника и мобильные телефоны.