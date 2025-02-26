Москва, 26 февраля, 2025, 12:15 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины и складам беспилотников противника. Об этом 26 февраля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Russian Defence Ministry/Global Look Press

Также поражались скопления живой силы и техники противника.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооружённых формирований Украины в 139 районах», — сказано в сообщении.

Потери ВСУ в минувшие сутки в зоне проведения спецоперации составили до 1005 человек. Средства ПВО в указанный период сбили пять управляемых авиабомб Hammer, 19 реактивных снарядов РСЗО Vampire и 185 беспилотников самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля ВС РФ нанесли удары высокоточным оружием и беспилотниками по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Цели ударов были достигнуты.

23 февраля Вооружённые силы России нанесли удары по местам проведения сборов руководящего состава ВСУ и подготовки операторов дронов, а также по складам горючего противника.

17 февраля пресс-служба Минобороны проинформировала, что российские военные нанесли удары по военным объектам аэродромной и портовой инфраструктуры ВСУ. Днём ранее ВС России поразили аэродромы ВСУ и объект энергетики, обеспечивавший работу ВПК Украины, а также цех сборки украинских беспилотников.