Красногорск, 26 февраля, 2025, 12:32 — ИА Регнум. Сотрудники полиции доставили в отдел 27 человек за оказание сопротивления при задержании их знакомого в городском поселении Икша. Об этом 26 февраля сообщила пресс-службе Главного управления (ГУ) МВД России по Московской области в Telegram-канале.

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По версии следствия, в полицию поступило сообщение о нарушителе общественного порядка в одном из магазинов Подмосковья. Правоохранители обнаружили на месте происшествия уроженца Дагестана, который находился в неадекватном состоянии.

«При посадке мужчины в служебный автомобиль его знакомые попытались спровоцировать конфликт со стражами правопорядка с целью воспрепятствовать его задержанию», — сказано в сообщении ведомства.

В отделение полиции доставили 27 человек, среди которых был и зачинщик конфликта. В отношении правонарушителя был составлен административный материал по ст. 19.3 КоАП РФ. Решением суда злоумышленника арестовали на 13 суток.

Ранее задержанный за нападение на экипаж ДПС в Новой Москве мужчина признал свою вину и раскаялся. Мужчина признался в краже трёх мотоциклов, а также в том, что оказал сопротивление сотрудникам ГАИ на следующий день.

Как передавало ИА Регнум, 15 февраля житель Дагестана, подозреваемый в ограблении магазина, оказал вооружённое сопротивление полиции и был ранен ответным огнём. По данным ведомства, злоумышленник с оружием напал на продуктовый магазин, угрожал сотрудникам и потребовал у кассира передать ему около 70 тыс. рублей.