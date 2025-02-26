Москва, 26 февраля, 2025, 12:10 — ИА Регнум. В Москве в 2025 году будет установлено более 80 тыс. «умных» фонарей. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, соответствующими датчиками оборудуют уже имеющиеся опоры освещения.

Е. Самарина/Mos.ru

«Качественное освещение является необходимым условием комфортной городской среды», — отметил заместитель мэра российской столицы. По его словам, в настоящее время число светильников в системе освещения и архитектурно-художественной подсветки столицы уже превышает миллион. «С 2018 года реализуем программу, в рамках которой оснащаем специальными контролерами имеющиеся опоры освещения, в этом году планируем установить свыше 80 тыс. таких приборов», — сообщил Бирюков.

Контролеры передают в режиме реального времени сигнал в центр управления сетями АО «ОЭК». Данные о неработающем светильнике сразу поступают диспетчеру, на место оперативно направляется аварийная бригада для устранения неполадки.

Как пояснил Пётр Бирюков, применение контролеров позволяет экономить электроэнергию и обеспечивать качественное освещение улиц, магистралей, дворов и общественных пространств. «Умные» фонари дают возможность в круглосуточном режиме дистанционно управлять городским освещением, например, регулировать его яркость, проверять напряжение, контролировать, горит фонарь или нет.