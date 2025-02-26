Крымск, Краснодарский край, 26 февраля, 2025, 12:16 — ИА Регнум. У ушедшего из жизни атамана Таманского отдела Кубанского казачьего войска и депутата Законодательного собрания Краснодарского края Ивана Безуглова была онкология печени, с которой он боролся много лет. Об этом ИА Регнум сообщили родные усопшего.

Законодательное собрание Краснодарского края Иван Безуглый

Иван Безуглый ушел из жизни 24 февраля в одной из больниц Краснодарского края. Безуглому было 76 лет.

Его зять Александр рассказал ИА Регнум, что Иван Васильевич много лет боролся с тяжелой болезнью, а последний месяц атаман провел в больнице.

«Долгое время Иван Васильевич боролся с тяжелым недугом — у него была онкология, рак печени. Врачи пытались помочь атаману, отправляли его на лечение в Краснодар и Москву, но тщетно. Примерно месяц назад здоровье Ивана Васильевича резко ухудшилось, его госпитализировали. Врачи делали всё, чтобы спасти нашего атамана, но годы и тяжелая болезнь взяли своё. 24 февраля Иван Васильевич умер в больнице в родном Крымске, в кругу своей семьи», — рассказал ИА Регнум зять атамана Александр.

Прощание с атаманом состоится в Крымске в пятницу, 28 февраля, в 12:00.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 24 февраля скончался один из участников Крымской весны, депутат Законодательного собрания Краснодарского края и атаман Таманского казачьего отдела Кубанского казачьего войска Иван Безуглый.

Иван Васильевич Безуглый родился 7 февраля 1949 года в станице Менгрельской Краснодарского края в семье родовых кубанских казаков. Иван Васильевич стоял у истоков возрождения кубанского казачества, был казачьим полковником, с 1997 года стал бессменным атаманом Таманского отдела Кубанского казачьего войска.

Безуглый был депутатом Законодательного собрания Краснодарского края, дважды Героем Труда Кубани, заместителем председателя комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодёжи и делам казачества.

По словам военкора Юрия Котенка, Безуглый был активным участником и непосредственным организатором Крымской весны. Он лично руководил обороной Турецкого вала в феврале 2014 года. Он и Таманский отдел оказывали всемерную поддержку сражающемуся за свободу Донбассу. Уже будучи тяжело больным, он не упускал случая побывать в зоне СВО в воюющих казачьих подразделениях, чтобы поддержать земляков.