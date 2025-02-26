Москва, 26 февраля, 2025, 12:24 — ИА Регнум. Власти дорабатывают законопроект об ограничении минимального возраста для использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. Об этом 26 февраля сообщил первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Минтранс намерен ввести ограничения и регулирование этого сегмента, сказал Иванов журналистам в кулуарах форума «Инфраструктурные инициативы бизнеса».

«У нас отдельный законопроект есть, который в правительстве рассматривается, у нас был он подготовлен, в высокой степени готовности был. Рассмотрели в правительстве ещё раз — ушел на доработку. Поэтому считаем, что да, нужно вводить ограничения. Будем вводить ограничения, будем смотреть и вводить регулирование тоже в том числе», — заявил первый замминистра.

Ранее Иванов сообщал об обсуждении проекта федерального закона, ограничивающего минимальный разрешённый возраст для использования электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности. Рассматривались варианты ограничений с 14, 16 и 18 лет.

Как передавало ИА Регнум, ранее в феврале сообщалось, что пользователям московского сервиса аренды электросамокатов для осуществления поездки потребуется регистрация на сайте mos.ru. Электросамокат можно будет арендовать с 18 лет, а за нарушение установлен штраф в размере 100 тыс. рублей. Ожидается, что верификация позволит заранее выявлять нарушения и блокировать доступ к аренде транспорта.

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с ИА Регнум ранее отметил, что данное нововведение сократит число несанкционированных использований самокатов несовершеннолетними, но не изменит ситуацию кардинально. Помимо прокатных самокатов, есть и частные средства индивидуальной мобильности, напомнил эксперт.

В июле 2024 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности. В октябре в Центре организации дорожного движения сообщили, что в Москве число дорожно-транспортных происшествий с участием арендных электросамокатов снизилось почти вдвое.