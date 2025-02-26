Москва, 26 февраля, 2025, 12:13 — ИА Регнум. Вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева задержали в Москве за вымогательство 100 млн рублей. Об этом 26 февраля сообщил «Коммерсантъ».

Официальный портал Правительства Вологодской области Денис Алексеев

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 290 («Получении взятки в особо крупном размере») УК РФ. В рамках дела также задержали главу представительства Вологодской области в Москве Кирилла Бочарова.

По версии следствия, чиновники требовали крупную сумму денег у руководства одной из компаний за эксплуатацию лесных участков, участие в инвестиционных проектах, а также общее покровительство.

По данным источника издания, сотрудники ФСБ России задержали подозреваемых днем 25 февраля с поличным при получении 30 млн рублей от предпринимателя прямо в помещении регионального представительства. Всего от руководства лесопромышленного предприятия они потребовали 100 млн рулей.

Как ожидается, 26 февраля суд изберет Алексееву и Бочарову меру пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля суд признал бывшего мэра Белгорода Антона Иванова виновным в получении взяток и превышении полномочий и приговорил его к 10 годам лишения свободы. Также экс-чиновник должен будет выплатить штраф в размере более 11 млн рублей.

Установлено, что, занимая пост гендиректора «Белгородской ипотечной корпорации», Иванов получил в качестве взятки автомобиль, компьютерную технику, телефон и незаконные услуги в виде оплаты полисов автострахования на общую сумму более 3,7 млн рублей. Вознаграждение передавалось за общее покровительство, попустительство и заключение договоров о предоставлении займов коммерческим структурам.

В получении взятки на сумму свыше 43 млн рублей в декабре прошлого года заподозрили бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. По данным МВД, эти средства его жене Янине передал сочинский бизнесмен за услуги имущественного характера. Отмечалось, что взятка была сопряжена с вымогательством. Взамен чиновник должен был обеспечить бизнесмену условия для развития его бизнеса и оказывать покровительство.