Берёзовский, Свердловская область, 26 февраля, 2025, 11:49 — ИА Регнум. В городе Берёзовский Свердловской области новоизбранный мэр Юлия Маслакова уже месяц не выходит на связь. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Кадр из видео Юлия Маслакова

«В Свердловской области жители неделю ищут мэра города Берёзовский, потому что она не хочет приходить на работу. Некоторые даже кричат у её дома. Но всё тщетно. Мэр таинственно пропала сразу после своего избрания», — указано в публикации.

Уточняется, что 35-летняя Маслакова одержала победу на выборах мэра Берёзовского 30 января, после чего она не явилась на собственную церемонию вступления в должность и ни разу не появлялась на рабочем месте.

При этом на выборы Маслакова изначально шла в качестве спойлера экс-мэра Евгения Писцова, однако в итоге новым главой города избрали именно её. По данным SHOT, ранее женщина работала в региональном управлении Федерального казначейства и в «Райффайзенбанке», а также была женой личного водителя Писцова.

Также в сообщении говорится, что в настоящее время в городской думе Берёзовского планируют провести внеочередное заседание, в ходе которого депутаты будут принимать решение по должности градоначальника.

Ранее, 30 января, Писцов проиграл на выборах мэра, набрав всего шесть голосов местных депутатов, тогда как за Маслакову, которая хотела снять свою кандидатуру до начала голосования, проголосовали 17 парламентариев.

После выборов у нее было 15 дней на вступление в должность, но она проигнорировала свои обязанности. В местных СМИ также писали, что Маслакова была «техническим кандидатом».