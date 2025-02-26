Москва, 26 февраля, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Существенного падения цен на жилье в России после отмены льготной ипотеки ожидать не стоит. К такому выводу пришли аналитики Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) в своем исследовании о влиянии сокращения госпрограмм ипотечного кредитования на девелоперов, сообщает «РИА Новости».

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Застройщики также не склонны продавать объекты с ощутимым дисконтом, поскольку им удалось создать значительный буфер абсорбции рисков в условиях высокого спроса. Помимо этого, удорожание строительных материалов и дефицит рабочей силы приводят к увеличению себестоимости строительства», — говорится в исследовании рейтингового агентства.

Аналитики прогнозируют, что при сохранении жесткой денежно-кредитной политики Центробанка объем ипотечного рынка в 2025 году снизится на 30% по сравнению с 2024-м, когда было выдано 4,9 трлн рублей. Основной причиной эксперты называют отмену массовой льготной ипотеки по ставке 8% и повышение рыночных ставок по кредитам до 28% годовых.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября 2024 года финансовый советник Анна Веденеева заявила, что ситуация с ипотечным кредитованием в России может улучшиться в 2025 году. Она предположила, что если в следующем году Центральный банк России решит снизить ключевую ставку для стимулирования экономики, это может привести к уменьшению ипотечных ставок, что будет выгодно для заёмщиков, поскольку снизит стоимость кредитов.