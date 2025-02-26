Вашингтон, 26 февраля, 2025, 11:54 — ИА Регнум. Суд в США обязал администрацию президента Дональда Трампа менее чем за 48 часов разморозить и возобновить многомиллиардную иностранную помощь. Об этом сообщает Associated Press.

CNP/AdMedia/Global Look Press

По данным агентства, федеральный судья заявил, что команда Трампа не дала никаких признаков выполнения почти двухнедельного судебного приказа о смягчении замораживания финансирования.

Как передавало ИА Регнум, 29 января суд в США вынес решение о приостановке до 3 февраля решения американского лидера о заморозке федеральных грантов, займов и иных финансовых программ.

В решении судьи окружного суда столичного округа Колумбия Лорен Алихан отмечается, что приостановка вводится для поддержания статус-кво до тех пор, пока не будет вынесено решение по ходатайству истцов. В тот же день несколько коалиций некоммерческих организаций подали иск, оспаривающий действия администрации в отношении управления бюджетом и административными расходами.

Истцы утверждали, что такое решение властей нарушает административные процедуры, закреплённые законом, и полномочия управления, а также противоречит первой поправке конституции США. Они подчеркнули, что федеральные гранты и финансирование являются «источником жизненной силы» для многих некоммерческих организаций, и даже кратковременная пауза в финансировании может лишить людей и сообщества важных услуг.

Ранее Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США еще 20 января. В документе отмечается, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны и «служит дестабилизации мира во всём мире».

25 января агентство США по международному развитию (USAID), деятельность которого МИД России потребовал прекратить в стране в 2012 году, заморозило помощь Украине и другим государствам на 90 дней. Источник Reuters сообщил, что это было сделано после указа американского госсекретаря Марко Рубио и по поручению Трампа. Известно, что проекты затронули финансовую поддержку школ и вопросы в области здравоохранения, включая экстренную помощь матерям и вакцинацию детей.