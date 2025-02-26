Москва, 26 февраля, 2025, 11:39 — ИА Регнум. III международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев» состоялся с 21 по 23 февраля в Москве. В этом году информационным партнером мероприятия выступил продюсерский центр «Инсайт Люди», входящий в «Газпром-Медиа Холдинг».

Михаил Синицын/ТАСС

«Инсайт Люди» представил на фестивале отрывок из альманаха «Забытые», снятый ко Дню Победы. Альманах включает пять новелл о забытых уроках истории и подлинных героях Великой Отечественной войны. Каждая история отвечает на вопрос: «Зачем снимать новый контент про Великую Отечественную войну?».

«Сегодня в продюсерском центре «Инсайт Люди» насчитывается более 2500 резидентов по всей России», — рассказал руководитель белгородской студии «Инсайт Люди», автор идеи фильма «Забытые» Павел Шинкарев.

Он отметил, что в регионах активно развивается не только блогерская деятельность, но и кинематограф. «Мы участвуем в фестивале «RT.Док: Время наших героев» уже два года и в этот раз были рады представить наш фильм «Забытые». Но мы гордимся не только этим: теперь мы не просто участники, но и информационные партнеры фестиваля», — подчеркнул Шинкарев.

Фестиваль «RT.Док: Время наших героев» собрал документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов и лидеров общественного мнения. В программе фестиваля было представлено более 20 документальных работ известных авторов и режиссеров, среди которых фильмы документалистов из Болгарии, Италии, Камеруна, Словакии, Сербии и других стран.