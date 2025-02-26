Москва, 26 февраля, 2025, 11:41 — ИА Регнум. Действия Франции и Великобритании при голосовании в ООН абсурдны и являются позором для этих стран. Об этом 26 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Xie E/Global Look Press

Дипломат напомнила, что Париж и Лондон после одобрения Генеральной Ассамблеей ООН антироссийской резолюции приняли в Совете безопасности ООН проект резолюции по Украине по инициативе США.

«Абсурдистика в том, что, если бы Британия и Франция, ну а, соответственно, вокруг них и выстраивается в ЕС вся эта тусовка, были бы принципиальны в своей позиции, они бы проголосовали против этой резолюции в СБ ООН», — высказалась в эфире радио Sputnik Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что Лондон и Париж сначала устроили перформанс для мирового большинства, а потом в СБ ООН.

«Вы понимаете, в чем суть? Это их позор», — считает Захарова.

Дипломат добавила, что именно эти страны на протяжении последнего месяца заявляют, что должны принимать участие в обсуждениях за столом переговоров.

«Да как вас сажать за стол переговоров, если вы за этим столом переговоров такое устраиваете? Вот вам стол переговоров в СБ ООН. Прямо круглый. Прямо там вы находитесь», — поинтересовалась представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля Совбез ООН принял в исходном виде проект американской резолюции по Украине. Внесённые Россией и европейскими странами поправки были отклонены. В документе была выражена скорбь по погибшим в конфликте на Украине и подчёркнута роль ООН в поддержании международного мира и безопасности.

Кроме того, документ призывал к быстрому окончанию военных действий и установлению долгосрочного мира между Украиной и РФ. Резолюцию одобрили десять стран, в том числе Россия, Китай и США. Никто из постоянных членов СБ ООН не воспользовался правом вето.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что представители Франции и Великобритании во время голосования в Совете безопасности ООН имели возможность заблокировать предложенный США документ, но отказались выступать против Вашингтона, не пожелав осложнять отношения с США.

Источники WSJ в дипломатических кругах рассказали о возможной координации действий европейских стран с Вашингтоном.

Захарова усомнилась в искренности Франции и Британии при голосовании. Дипломат выразила недоумение, каким образом эти страны так быстро поменяли свои взгляды на мировой кризис.

Госсекретарь США Марко Рубио 24 февраля заявил, что резолюции ГА ООН, враждебные по отношению к любой из сторон конфликта на Украине, не способствуют урегулированию.