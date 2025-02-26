Нью-Дели, 26 февраля, 2025, 11:52 — ИА Регнум. Сотни тысяч морских оливковых черепах появились на пляжах в индийском штате Одиша на востоке страны. Текущий период гнездования черепах стал рекордным — из моря на берег вышли около 700 тыс. особей, сообщило издание Times of India.

Кадр из видео

В ходе ежегодного явления, известного как «аррибада», черепахи собираются в определенных местах, чтобы отложить яйца. Побережье Одиши они выбирают за благоприятные условия: теплый песок и относительно нетронутые пляжи. Через 45–55 дней детеныши появятся на свет.

В этом году аррибада началась 16 февраля, кадры с нашествием черепах появились в Сети.

На побережье насчитали около 682 тыс. оливковых черепах, также известных как ридлеи. Предыдущий рекорд зафиксировали в 2023 году, когда на берег вышли 637 тыс. особей. В 2022 году их было 550 тыс.

Власти штата стремятся защитить этот вид, которому грозит исчезновение. В частности, на пляжах строят ограждения, чтобы уберечь черепах от хищников.

Ридлея является одной из самых маленьких морских черепах и отличается оливково-зеленым панцирем. Самки откладывают больше 100 яиц в вырытые в песке ямки.

Ранее в Сети появились кадры с горбатым китом, который попытался проглотить мужчину на надувной лодке, а затем выплюнул его. Инцидент произошел 8 февраля в Чили в бухте Эль-Агила близ города Пунта-Аренас. По словам 24-летнего Адриана Симанкаса, сильный удар по спине выбил его из каяка, после чего он оказался внутри кита, услышал странные звуки и почувствовал сильное всасывание. Потом мужчину выбросило на поверхность, он не пострадал. Произошедшее снял на видео отец Адриана.