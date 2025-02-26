Москва, 26 февраля, 2025, 11:19 — ИА Регнум. У 14 российских производителей молочной продукции был выявлен фальсификат, который они продавали под видом натурального творога и сливочного масла. Об этом сообщило издание «Известия» со ссылкой на Общественный совет при Роспотребнадзоре.

Elena Mayorova/Global Look Press

«Изготовители выдавали за натуральные масло и творог товары с запрещённой трансглютаминазой, а также стеринами и растительными жирами, которых в продуктах быть не должно», — указано в материале.

Уточняется, что фальсификат продавался в популярных торговых сетях, среди которых «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О’КЕЙ», «Верный» и т.д. А среди недобросовестных производителей оказалось 14 компаний. Среди них — АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни» и многие другие.

В материале также отмечается, что глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру и Минпромторг с просьбой изъять продукцию и наказать этих производителей.

Как передавало ИА Регнум, в начале февраля глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что в 2024 году наибольшее количество фальсификата среди молочной продукции было выявлено в сливочном масле. При этом, по его словам, по итогам прошлого года Россия нарастила импорт молочной продукции на 100 тыс. тонн, и порядка 94% из них приходится на Белоруссию.