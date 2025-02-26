Вашингтон, 26 февраля, 2025, 11:25 — ИА Регнум. Высокопоставленные чиновники Госдепартамента США приступили к составлению списка дополнительных исключений из замороженной иностранной помощи для Украины, сообщает Politico.

CNP/AdMedia/Global Look Press Марко Рубио

В перечень, как утверждают источники издания, могут войти меры, направленные на поддержку экономики и безопасности страны.

«В случае одобрения этих исключений они выйдут за рамки тех разрешений на дальнейшее оказание помощи другим странам, которые ранее дал госсекретарь США Марко Рубио <…> для финансирования таких программ, как разминирование территорий и борьба с распространением наркотиков», — следует из материала.

Как передавало ИА Регнум, 20 января Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней всех программ иностранной помощи США. В документе отмечалось, что сегодняшний масштаб помощи, оказываемой другим странам, не соответствует американским интересам, во многих случаях противоречит ценностям страны.

Рубио 24 января распорядился немедленно приостановить на 90 дней финансирование почти всех программ иностранной помощи. Утверждается, что директива коснулась поддержки ключевых союзников США, включая Украину, Иорданию и Тайвань.

На фоне приостановки американских грантов ряд украинских СМИ попросили своих читателей оказать им финансовую поддержку. Украинский телеканал Hromadske сообщил, что приостанавливает часть реализуемых за счёт грантов проектов. Авторы Bihus признались, что американское Агентство по международному развитию (USAID) покрывало значительную часть деятельности медиа. Также о финансовой помощи читателей попросили «Украинская правда» и «Детектор медиа».

Агентство Associated Press сообщило, что из-за приостановленной программы иностранной помощи зарплаты могут потерять члены украинского правительства.

Член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин заявила, что американские граждане позитивно восприняли решение Трампа приостановить оказание помощи Украине и другим иностранным государствам.