Москва, 26 февраля, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Таксисты Москвы и Подмосковья с 1 марта смогут принимать заказы и перевозить пассажиров только при прохождении успешной аттестации на знание города, правил перевозки и действий в чрезвычайных ситуациях. Эксперты считают, что это поможет повысить безопасность пассажирских перевозок.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Тестирование состоит из десяти вопросов, на них отводится 20 минут. Чтобы пройти аттестацию, необходимо ответить на восемь из них. Мы видим, что примерно 80% таксистов проходят аттестацию с первого раза», — заявил начальник управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Сергей Алексюк на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Таким образом, в аттестации нет вопросов относительно той информации, которой водители не владеют. Все вопросы уже являются обязательным условием для приема на работу в такси и прописаны в федеральных законах.

«Аттестация проверяет московских водителей такси на знание правил пассажирских перевозок, порядка действий при ЧС и ключевых объектов в городе», — отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.

По его словам, с введением аттестации пассажиры будут уверены, что их везет профессионал, который знает, как действовать в экстренных ситуациях. Так, аттестация представляет собой последовательный шаг на пути к улучшению качества и безопасности перевозок, считает Зотов.

С этим мнением согласна и председатель комиссии по транспорту Московской городском думы Сабина Цветкова. «Чтобы сервис соответствовал самым высоким стандартам предоставления услуг для пассажиров, водители такси должны ориентироваться в инфраструктуре города. Введение обязательной аттестации — это важный шаг, чтобы сделать такси более качественной и безопасной услугой», — пояснила она.