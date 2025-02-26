Аттестация водителей сделает поездки на такси комфортнее и безопаснее
Москва, 26 февраля, 2025, 11:17 — ИА Регнум. Таксисты Москвы и Подмосковья с 1 марта смогут принимать заказы и перевозить пассажиров только при прохождении успешной аттестации на знание города, правил перевозки и действий в чрезвычайных ситуациях. Эксперты считают, что это поможет повысить безопасность пассажирских перевозок.
«Тестирование состоит из десяти вопросов, на них отводится 20 минут. Чтобы пройти аттестацию, необходимо ответить на восемь из них. Мы видим, что примерно 80% таксистов проходят аттестацию с первого раза», — заявил начальник управления развития таксомоторных перевозок департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Сергей Алексюк на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
Таким образом, в аттестации нет вопросов относительно той информации, которой водители не владеют. Все вопросы уже являются обязательным условием для приема на работу в такси и прописаны в федеральных законах.
«Аттестация проверяет московских водителей такси на знание правил пассажирских перевозок, порядка действий при ЧС и ключевых объектов в городе», — отметил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов.
По его словам, с введением аттестации пассажиры будут уверены, что их везет профессионал, который знает, как действовать в экстренных ситуациях. Так, аттестация представляет собой последовательный шаг на пути к улучшению качества и безопасности перевозок, считает Зотов.
С этим мнением согласна и председатель комиссии по транспорту Московской городском думы Сабина Цветкова. «Чтобы сервис соответствовал самым высоким стандартам предоставления услуг для пассажиров, водители такси должны ориентироваться в инфраструктуре города. Введение обязательной аттестации — это важный шаг, чтобы сделать такси более качественной и безопасной услугой», — пояснила она.