Мирошник: ночная атака ВСУ показывает настрой Киева на срыв урегулирования
Москва, 26 февраля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Очередная массированная атака украинских беспилотников на гражданские объекты в России демонстрирует стремление киевского режима сорвать любые договоренности по урегулированию конфликта. Об этом в среду, 26 февраля, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
«Это попытка ВСУ нанести массированный удар по гражданским объектам, удалённым от ЛБС (линия боевого соприкосновения. — Прим. ред.). Такие действия Киева не только нарушают нормы МГП (международное гуманитарное право. — Прим. ред.), но и демонстрируют реальный настрой [главы киевского режима Владимира] Зеленского на срыв любых договорённостей, направленных на политико-дипломатическое урегулирование», — отметил Мирошник в своем Telegram-канале.
По его словам, украинские власти атаками на гражданские объекты пытаются продемонстрировать Западу не свои «шакальи» привычки, а военный потенциал.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 февраля российские силы ПВО перехватили 128 украинских беспилотников. Больше всего дронов было зафиксировано над Краснодарским краем, где ВС РФ нейтрализовали 83 БПЛА.
В станице Старотитаровской Темрюкского района повреждено остекление частного дома, а в посёлке Стрелка — крыша другого. В Туапсе пострадал частный дом, где начался пожар, быстро ликвидированный.
Еще 30 беспилотников сбили над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над Черным морем, а по одному — в Брянской и Курской областях.