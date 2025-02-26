Москва, 26 февраля, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Очередная массированная атака украинских беспилотников на гражданские объекты в России демонстрирует стремление киевского режима сорвать любые договоренности по урегулированию конфликта. Об этом в среду, 26 февраля, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это попытка ВСУ нанести массированный удар по гражданским объектам, удалённым от ЛБС (линия боевого соприкосновения. — Прим. ред.). Такие действия Киева не только нарушают нормы МГП (международное гуманитарное право. — Прим. ред.), но и демонстрируют реальный настрой [главы киевского режима Владимира] Зеленского на срыв любых договорённостей, направленных на политико-дипломатическое урегулирование», — отметил Мирошник в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские власти атаками на гражданские объекты пытаются продемонстрировать Западу не свои «шакальи» привычки, а военный потенциал.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 февраля российские силы ПВО перехватили 128 украинских беспилотников. Больше всего дронов было зафиксировано над Краснодарским краем, где ВС РФ нейтрализовали 83 БПЛА.

В станице Старотитаровской Темрюкского района повреждено остекление частного дома, а в посёлке Стрелка — крыша другого. В Туапсе пострадал частный дом, где начался пожар, быстро ликвидированный.

Еще 30 беспилотников сбили над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над Черным морем, а по одному — в Брянской и Курской областях.