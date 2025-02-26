Курск, 26 февраля, 2025, 11:07 — ИА Регнум. На Украине военкомы без разбора насильно мобилизуют мужское население. Об этом 26 февраля сообщил пленный военнослужащий 25-й отдельной военно-десантной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Чумак.

Кадр из видео

Он рассказал, что под мобилизацию попадают даже бывшие пленные. Именно поэтому, признался Чумак, он боится обмена военнопленными между Москвой и Киевом.

«По мобилизации нас вылавливают, и может быть такое, что поймают и второй раз <…> вылавливают и даже тех, кто был в плену», — поделился украинский боец.

Он рассказал, что работал на заводе, но в один из дней его поймала полиция. Из военкомата его увезли в Полтаву, а потом в Харьковскую область. После этого отправили в Капитановку, где он пробыл неделю.

«И нас отправили в Курскую область. И в итоге мы оказались в плену», ― процитировал телеканал РЕН ТВ пленного.

Чумак добавил, что в плену к украинским военным относятся хорошо: кормят, поят, дают помыться и покурить.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) насильно мобилизовали на Украине двух священников канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Днем 20 февраля украинские военкомы забрали протодиакона Свято-Троицкого Китаевского монастыря отца Андрея Бацулу, которого затем увезли в учебный центр «Десна», и сейчас с ним нет связи.

Супруга священнослужителя Павла Кушнирчука из Житомирской области рассказала, что его насильно увезли в черниговском направлении, связи с ним также нет.

О насильственной мобилизации на территории Украины 8 февраля рассказал пленный военнослужащий 72-й механизированной бригады ВСУ. По его словам, военкомы полностью игнорируют состояние здоровья людей и их массово отправляют умирать на фронт. Его самого также принудительно мобилизовали, вручив повестку в маршрутке по пути на работу.