Москва, 26 февраля, 2025, 11:06 — ИА Регнум. Попытка атаки с помощью беспилотников, предпринятая Украиной ночью 26 февраля, стала самой масштабной с начала года. Российские военные нейтрализовали 128 вражеских дронов, сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

MOD Russia/Global Look Press

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 128 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Наиболее массированному налету подвергся Краснодарский край — за ночь над регионом сбили 83 дрона. Еще восемь БПЛА уничтожили над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Чёрного моря, по одному — над Брянской и Курской областями, уточнили в ведомстве.

Кроме того, еще два вражеских беспилотника сбили над Кубанью около 07:20 мск. Общее число перехваченных над регионом дронов выросло до 85.

Краснодарский губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что упавшие обломки дронов повредили три частных дома в станице Старотитаровской и поселке Стрелка Темрюкского района, а также в городе Туапсе. Кроме того, в селе Джигинка под Анапой повреждена хозяйственная постройка.

Оперативный штаб Краснодарского края проинформировал о пожаре, вспыхнувшем после падения дрона в поселке Верхнебаканский под Новороссийском. Обломки повредили газовую трубу. Пламя оперативно потушили, в поселке ввели локальный режим ЧС, чтобы помочь жителям с восстановлением имущества.

Как сообщало ИА Регнум, международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова не принимал и не отправлял авиарейсы с 01:47 до 08:00 мск 26 февраля. За это время запасной аэродром в Минеральных Водах принял три самолета, следовавших в Сочи.