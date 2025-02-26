Москва, 26 февраля, 2025, 10:51 — ИА Регнум. Участника президентской программы «Время героев» Александра Шептухина назначили советником главы Росавиации. Об этом сообщили в Telegram-канале программы.

Время героев Александр Шептухин

«Герой России, участник программы «Время героев» Александр Шептухин назначен на должность советника руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. В мае прошлого года он стал одним из 83 участников программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления президентской академии», — указано в публикации.

В 2010 году Шептухин закончил Краснодарское высшее военное авиационное училище лётчиков, а в рамках участия в программе «Время героев» обучался под началом вице-премьера РФ Виталия Савельева. По словам самого Савельева, знания и опыт Шептухина будут востребованы в отрасли.

В первом потоке программы «Время героев» обучение проходили также полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артём Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор РФ Алексей Кондратьев и заместитель полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Александр Тихонов.

В ноябре 2024 года был объявлен дополнительный набор в программу «Время героев». Возможность участия в неё была предоставлена в том числе тем, кто подавал заявки в первой волне, но не успел до конца оформить регистрацию. Второй шанс предоставили и кандидатам, у которых не хватило квалификации.