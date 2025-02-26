Киев, 26 февраля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Украина не обладает достаточным количеством природных ресурсов, чтобы за счет доходов от добычи полезных ископаемых выплатить значительные долги США, сообщает Sky News.

Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский и специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог

Как следует из материала издания, даже если Украина приступит к активной разработке своих месторождений, это не приведет к значительным финансовым поступлениям.

«Более того, хотя в Украине есть несколько редкоземельных месторождений, они не эксплуатировались в течение многих лет из-за высоких затрат на добычу [полезных ископаемых]», — указывают авторы материала.

Британская газета Financial Times 25 февраля написала, что Украина и США согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования возместить 500 млрд долларов. Президент Дональд Трамп оценил предстоящую сделку в 1 трлн долларов.

По данным Agence France-Presse, 28 февраля в Вашингтоне Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым. Трамп заявил, что не возражает против визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Глава Белого дома уточнил, что намерен обсудить с ним вопрос, как страна собирается возвращать Соединённым Штатам Америки предоставленную ранее финансовую помощь. Кроме того, Трамп планирует продолжить диалог о сделке по украинским недрам.