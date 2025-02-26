СМИ: Украине не хватит доходов от добычи ресурсов, чтобы расплатиться с США
Sky News: Киеву не хватит доходов от добычи ресурсов, чтобы расплатиться с США
Киев, 26 февраля, 2025, 11:02 — ИА Регнум. Украина не обладает достаточным количеством природных ресурсов, чтобы за счет доходов от добычи полезных ископаемых выплатить значительные долги США, сообщает Sky News.
Как следует из материала издания, даже если Украина приступит к активной разработке своих месторождений, это не приведет к значительным финансовым поступлениям.
«Более того, хотя в Украине есть несколько редкоземельных месторождений, они не эксплуатировались в течение многих лет из-за высоких затрат на добычу [полезных ископаемых]», — указывают авторы материала.
Британская газета Financial Times 25 февраля написала, что Украина и США согласовали условия соглашения по редкоземельным металлам после отказа Вашингтона от требования возместить 500 млрд долларов. Президент Дональд Трамп оценил предстоящую сделку в 1 трлн долларов.
По данным Agence France-Presse, 28 февраля в Вашингтоне Украина может подписать соглашение с США по полезным ископаемым. Трамп заявил, что не возражает против визита главы киевского режима Владимира Зеленского в Вашингтон 28 февраля. Глава Белого дома уточнил, что намерен обсудить с ним вопрос, как страна собирается возвращать Соединённым Штатам Америки предоставленную ранее финансовую помощь. Кроме того, Трамп планирует продолжить диалог о сделке по украинским недрам.