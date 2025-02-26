Москва, 26 февраля, 2025, 10:49 — ИА Регнум. Льготы на жилье и покупку автомобилей могут поспособствовать улучшению демографической ситуации в стране. Такой вывод содержится в докладе Общественной палаты (ОП) и Росстата «Семья и дети в России», который изучил РБК.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Согласно исследованию, основной резерв для повышения рождаемости — родители в возрасте 30–40 лет, у которых уже есть дети. Однако для реализации этого потенциала необходимо расширение мер поддержки.

В ОП предлагают увеличить выплату семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, с 450 тыс. до 1 млн рублей. Эта мера позволит многодетным семьям погасить часть ипотечного кредита. Также предлагается запустить программу льготного кредитования на покупку отечественных автомобилей для таких семей.

В докладе отмечается, что в последние годы господдержка в основном была сосредоточена на рождении первенцев. Однако коэффициент рождаемости первых и вторых детей снижается, в то время как число третьих и последующих продолжает расти.

В связи с этим авторы инициативы предлагают сосредоточить поддержку на родителях 30–40 лет, которые составляют более 43% семей с детьми в России.

Эксперты предупреждают, что численность женщин старше 30 лет, находящихся в репродуктивном возрасте, сейчас на историческом максимуме, но в ближайшие пять лет начнет резко снижаться. Поэтому власти должны действовать уже сейчас.

Как сообщало ИА Регнум, 21 февраля президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по демографической и семейной политике. Его председателем назначена спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а заместителем — вице-премьер Татьяна Голикова. В совет также вошли глава Сбербанка Герман Греф, губернатор Ямало-Ненецкого АО Дмитрий Артюхов и другие.

В задачи совета входит разработка приоритетных направлений демографической политики, анализ эффективности мер поддержки семьи, а также продвижение традиционных ценностей.