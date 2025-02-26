Париж, 26 февраля, 2025, 10:31 — ИА Регнум. Франция, Германия, Британия и ряд других стран Евросоюза готовы направить своих военных на Украину для обеспечения режима прекращения огня, сообщает Bloomberg со ссылкой на слова главы французского минфина Эрика Ломбара.

Sergei Stepanov/Global Look Press

«Для обеспечения режима прекращения огня на Украине потребуется поддержка США», — подчеркнул Ломбар.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро выступил с заявлением о том, что страны Запада не хотят отправлять свои войска на Украину, вопрос о миротворцах будет обсуждаться после завершения конфликта.

Барро подчеркнул, что Европейский союз должен обеспечить гарантии безопасности для Киева и должен участвовать в будущих переговорах по разрешению конфликта. Только в таком случае, по его словам, можно будет говорить о возможном размещении военных контингентов Европы на Украине.

Днем ранее газета Financial Times написала, что во время экстренного саммита в Париже по конфликту на Украине лидеры европейских стран поссорились из-за возможной отправки туда миротворцев. Отмечалось, что Германия, Италия, Польша и Испания выступили против этого, Британия высказалась за, а Франция предложила отправить миротворцев на Украину после прекращения огня и далеко за линию фронта.

Канцлер Германии Олаф Шольц 17 февраля публично высказался о невозможности отправки военных бундесвера для участия в миротворческой миссии на Украине до завершения вооруженного конфликта. Он сказал, что для обсуждения этой темы еще не пришло время.

Глава Пентагона Пит Хегсет 12 февраля подчеркнул, что гарантии безопасности для Украины должны обеспечить страны Европы и не входящие в этот регион государства. Он добавил, что США не будут направлять на Украину свои войска для обеспечения безопасности этой страны.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник 27 января указывал на то, что любой иностранный военный контингент станет законной целью для российский военных. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в декабре 2024 года отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.