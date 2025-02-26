Нью-Йорк, США, 26 февраля, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и глава департамента по повышению эффективности государственного управления США (DOGE) Илон Маск занял первую строчку в рейтинге супермиллиардеров с состоянием более 419,4 млрд долларов. Об этом сообщило американское издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на эксклюзивный рейтинг компании Altrata.

CNP AdMedia/Global Look Press

В данный рейтинг вошли 24 богатейших человека планеты по состоянию на февраль 2025 года. Среди них Маск занял уверенное первое место, обогнав ближайшего преследователя почти вдвое. Второе место занял основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого оценивается в 263,8 млрд долларов, а гендиректор Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) Марк Цукерберг расположился на пятом месте с 220,8 млрд долларов.

В издании уточняется, что суммарное состояние 24 богатейших людей мира составляет чуть более 3,3 трлн долларов. При этом у 16 людей из данного рейтинга состояние превышает 100 млрд долларов.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года агентство Bloomberg сообщило, что Маск стал первым человеком в истории, чьё состояние превысило $400 млрд долларов. Отмечалось, что последним катализатором роста состояния американского предпринимателя стала инсайдерская продажа акций принадлежащей ему космической компании SpaceX, после чего его богатство выросло сразу на $50 млрд. Согласно данным Bloomberg Billionaires Index, состояние Маска достигло $439,2 млрд.