Москалькова призвала ускорить решение по алиментам для детей старше 18 лет
Москва, 26 февраля, 2025, 10:25 — ИА Регнум. В России необходимо ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет. С соответствующий инициативой 26 февраля выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Омбудсмен пояснила, что россияне старше 18 лет не имеют права на алименты, хотя на практике наступление совершеннолетия не всегда совпадает с финансовой независимостью человека. Она напомнила, что молодой человек еще может учиться в школе, так как программой среднего общего образования предусмотрено 11-летнее обучение.
«Было бы справедливым дополнить Семейный кодекс нормой о праве на получение алиментов совершеннолетними детьми, обучающимися в образовательных организациях», — говорится в докладе омбудсмена за 2024 год, который приводит ТАСС.
Уполномоченный добавила, что соответствующий законопроект уже разработан Минюстом России.
«Предлагаем ускорить его внесение в Государственную думу», ― отмечено в докладе.
Как сообщало ИА Регнум, Минюст России в октябре прошлого года предложил обязать родителей выплачивать алименты совершеннолетним детям до 23 лет в случае, если они проходят обучение на очном отделении.
Проект предусматривает изменения в Семейном кодексе РФ, а также в федеральном законе «Об исполнительном производстве». В пояснительной записке отмечено, что многие совершеннолетние из-за большой учебной нагрузки не могут осуществлять трудовую деятельность без ущерба для освоения образовательных программ.
Кроме того, инициатива предполагает выплату алиментов закончившим школу и не достигшим 19 лет до 1 сентября того года, когда состоялся выпуск из образовательного учреждения. За отказ выплачивать алименты без уважительной причины предлагается ввести административную ответственность.
С подобной инициативой выступили в августе 2024 года депутаты ЛДПР. При этом, как указывали в пояснительной записке авторы законопроекта, если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов, их размер будет определяться судом в твёрдой ежемесячной денежной сумме. При отсутствии возможности получения содержания от своих родителей студенты смогут претендовать на помощь при обучении в вузе до достижения 23 лет от братьев и сестёр, дедушек и бабушек.