Москва, 26 февраля, 2025, 10:25 — ИА Регнум. В России необходимо ускорить решение об алиментах для детей после 18 лет. С соответствующий инициативой 26 февраля выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Петр Ковалев/ТАСС Татьяна Москалькова

Омбудсмен пояснила, что россияне старше 18 лет не имеют права на алименты, хотя на практике наступление совершеннолетия не всегда совпадает с финансовой независимостью человека. Она напомнила, что молодой человек еще может учиться в школе, так как программой среднего общего образования предусмотрено 11-летнее обучение.

«Было бы справедливым дополнить Семейный кодекс нормой о праве на получение алиментов совершеннолетними детьми, обучающимися в образовательных организациях», — говорится в докладе омбудсмена за 2024 год, который приводит ТАСС.

Уполномоченный добавила, что соответствующий законопроект уже разработан Минюстом России.

«Предлагаем ускорить его внесение в Государственную думу», ― отмечено в докладе.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст России в октябре прошлого года предложил обязать родителей выплачивать алименты совершеннолетним детям до 23 лет в случае, если они проходят обучение на очном отделении.

Проект предусматривает изменения в Семейном кодексе РФ, а также в федеральном законе «Об исполнительном производстве». В пояснительной записке отмечено, что многие совершеннолетние из-за большой учебной нагрузки не могут осуществлять трудовую деятельность без ущерба для освоения образовательных программ.

Кроме того, инициатива предполагает выплату алиментов закончившим школу и не достигшим 19 лет до 1 сентября того года, когда состоялся выпуск из образовательного учреждения. За отказ выплачивать алименты без уважительной причины предлагается ввести административную ответственность.

С подобной инициативой выступили в августе 2024 года депутаты ЛДПР. При этом, как указывали в пояснительной записке авторы законопроекта, если между родителями отсутствует соглашение об уплате алиментов, их размер будет определяться судом в твёрдой ежемесячной денежной сумме. При отсутствии возможности получения содержания от своих родителей студенты смогут претендовать на помощь при обучении в вузе до достижения 23 лет от братьев и сестёр, дедушек и бабушек.