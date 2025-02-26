Берлин, 26 февраля, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Германия может национализировать часть газопровода «Северный поток ― 2» и его инфраструктуру, расположенные на территории страны, чтобы не допустить их продажи американскому инвестору. Об этом 26 февраля заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Nord Stream AG/Global Look Press

«Решением была бы национализация той части «Северного потока — 2», которая находится на немецкой территории. Только так мы избежали бы изъятия швейцарским судом»,— процитировало «РИА Новости» политика.

Он указал на необходимость действовать быстро в этом вопросе, чтобы швейцарский суд, который начал дело о банкротстве оператора проекта Nord Stream AG, не выставил его на торги.

Нимайер также отметил, что для подобного решения необходимо развитие связей между Россией и Германией. Он считает, что лидеру победившего на выборах в бундестаг блока ХДС/ХСС и вероятному будущему канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу нужно начать контактировать с РФ по вопросу национализации части газопровода.

Нимайер также выразил опасения по поводу цены на газ в случае, если «Северный поток» окажется в руках американцев.

Как сообщало ИА Регнум, американский инвестор Стивен Линч изъявил желание участвовать в торгах за газопровод, если он будет выставлен на аукцион в рамках банкротства швейцарского оператора проекта Nord Stream AG. Продажа газопровода позволит выплатить накопившиеся долги кредиторам. Линч также утверждает, что участие американского инвестора в таком проекте могло бы обеспечить США значительное влияние на Россию.

Согласно решению суда швейцарского кантона Цуг, оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG допускает продажу трубопровода для выплат кредиторам. Отмечается, что банкротство компании поставит ряд мелких кредиторов на грань существования и лишит крупных кредиторов значительных сумм. В связи с этим окончательный мораторий на банкротство Nord Stream 2 AG в порядке исключения продлили до 9 мая. Компания обязана в течение 60 дней после получения решения суда выплатить долги всем мелким кредиторам, иначе ее признают банкротом.

В ноябре 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не слышали о планах «Газпрома» по продаже газопровода «Северный поток — 2». По его словам, газопровод не нуждается в восстановлении, так как имеет целую неповрежденную трубу, которую можно запустить в любой момент.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В результате полностью вышли из строя обе нитки «СП» и одна из двух ниток «СП-2». Инцидент произошел в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. В апреле 2024 года страховщики оператора отказались возмещать ущерб, указав, что газопроводы пострадали якобы в результате военных действий. Позднее компания Nord Stream AG увеличила требования.