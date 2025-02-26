Москва, 26 февраля, 2025, 10:10 — ИА Регнум. В Москве кинокритику Екатерине Барабаш предъявлено обвинение в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС России. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Социальные сети Екатерина Барабаш

«По данным следствия, Барабаш разместила на личной странице в одной из социальных сетей публикации, в которых, согласно исследованию, содержится заведомо ложная информация о действиях ВС РФ на территории другого государства. Указанная информация находилась в доступе для неограниченного круга лиц. Противоправная деятельность Барабаш была выявлена и пресечена в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников правоохранительных органов», — указано в публикации.

Уточняется, что в отношении Барабаш возбуждено уголовное дело, она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ). В ведомстве также добавили, что в ходе допроса женщина признала вину в полном объёме. Теперь Барабаш грозит до 10 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 25 февраля правоохранители задержали Барабаш в Москве. Известно, что она сотрудничала с интернет-изданием Republic (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), которое входит в один медиахолдинг с телеканалом «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и журналом «Большой город». Женщину доставили в СК Дорогомиловского района.