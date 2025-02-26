Новороссийск, Краснодарский край, 26 февраля, 2025, 10:06 — ИА Регнум. Упавшие обломки дрона повредили газовую трубу в поселке Верхнебаканский под Новороссийском, произошел пожар. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

«На данный момент открытый огонь потушен. В расположенном рядом частном доме выбило стекла, пострадавших нет», — проинформировали в оперштабе.

На месте происшествия работают специальные службы. В поселке ввели локальный режим ЧС, чтобы помочь жителям с восстановлением имущества.

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