Москва, 26 февраля, 2025, 09:55 — ИА Регнум. Представители «ФосАгро» рассказали о достижениях и передовых разработках компании в сфере цифровой трансформации на Форуме будущих технологий в Москве.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Выступая на тематической сессии «Технологическое лидерство и цифровой суверенитет в химической промышленности», заместитель генерального директора АО «Апатит» (входит в группу «ФосАгро») по информационным технологиям Денис Новиков выделил три ключевых направления, на которых сосредоточены усилия компании в данной области. Это импортозамещение ИТ-инфраструктуры, программного обеспечения и дополнительная обработка данных для повышения эффективности бизнеса.

«ФосАгро» уже достигла значительного прогресса в обновлении цифровых мощностей. Ядро сети, коммутаторы, маршрутизаторы, межсетевые экраны, система корпоративных коммуникаций, видеонаблюдение, серверы, автоматические телефонные станции и другие важные компоненты ИТ-инфраструктуры компании теперь отечественного производства и работают на отечественном программном обеспечении. «Мы находимся на финальном этапе разработки и внедрения тяжелой распределенной автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) для крупных химических предприятий. Кроме того, в феврале мы запустили в промышленную эксплуатацию отечественную автоматизированную систему управления производством. Теперь крупнейшее в Европе производство фосфорсодержащих удобрений в Череповце работает на российской автоматизированной системе управления предприятием (АСУП) с несколькими сотнями мнемосхем и более чем 50 тысячами различных параметров, которые обрабатываются системой. В перспективе нам предстоит этап масштабирования этих наработок на другие наши производственные комплексы», — рассказал Денис Новиков.

Как заявил в ходе форума директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли РФ Владимир Дождев, по уровню автоматизации и цифровизации процессов именно химическая отрасль сегодня находится в авангарде всей российской экономики. Это подтверждается масштабом и технологической зрелостью проектов, над которыми работают предприятия.

В прошлом году «ФосАгро» также начала проект по переходу на российскую систему планирования ресурсов предприятия с непрерывными производственными процессами. Уникальностью данного проекта является полнофункциональный переход, без упрощения бизнес-процессов. Еще одно перспективное направление в компании — масштабирование и развитие решений в области искусственного интеллекта. Речь идет о машинном обучении, видеоаналитике и генеративных нейронных сетях. При этом вычислительные мощности обеспечиваются собственным серверным кластером на графических процессорах, созданном на базе корпоративных центров обработки данных. Важным шагом в этой работе стало недавнее подписание стратегического соглашения со Сбербанком, которое направлено на совместную реализацию проектов в области применения отечественных больших языковых моделей в промышленности.

Денис Новиков пригласил участников встречи 20 и 21 марта посетить череповецкий комплекс «ФосАгро», на базе которого пройдет демо-день ИЦК «Химия и фармацевтика». В ходе мероприятия участники смогут в условиях реального производства оценить эффективность разработанных компанией АСУТП и АСУП.