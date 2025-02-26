Краснодар, 26 февраля, 2025, 09:50 — ИА Регнум. В Краснодарском крае утром 26 февраля сбили еще два дрона Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

MOD Russia/Global Look Press

«Около 07:20 мск дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Краснодарского края», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В общей сложности с ночи над регионом ликвидировали 85 беспилотников.

Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате атаки БПЛА в нескольких муниципалитетах повреждены три дома. По предварительной информации, пострадавших нет.

«В Темрюкском районе выбило стекла в частном доме в станице Старотитаровской, повредило крышу еще одного домовладения в поселке Стрелка», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Еще один частный дом поврежден в Туапсе. Здесь начался пожар, возгорание оперативно потушили. В селе Джигинка под Анапой обломки БПЛА упали рядом с частным домом, повреждения получила хозпостройка.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 26 февраля над российскими регионами дежурные средства ПВО перехватили и обезвредили 128 украинских беспилотников. Наибольшей массированной атаке подвергся Краснодарский край. В регионе за ночь уничтожили 83 БПЛА.

Еще 30 украинских дронов нейтрализовали над территорией Крыма, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Черного моря, по одному беспилотнику сбили в Брянской и Курской областях.

Из данных Минобороны РФ следует, что ночная атака ВСУ на российские регионы с помощью беспилотников стала самой массированной с начала 2025 года. Ранее попытку масштабной атаки украинские военные предприняли 24 января. Тогда российские средства противовоздушной обороны сбили 121 украинский беспилотник.