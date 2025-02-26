Курск, 26 февраля, 2025, 09:47 — ИА Регнум. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало отрезать конечности и пальцы убитым в Курской области украинским военным. Об этом 26 февраля со ссылкой на радиоперехваты разговоров противника сообщили бойцы группировки российских войск «Север».

Matthew Hatcher/Global Look Press

Биоматериалы ВСУ собирают из-за того, что не успевают эвакуировать ликвидированных бойцов, но должны зафиксировать потери. Фрагменты тел будут отправлять родным для идентификации с помощью ДНК. Приказ отдан, в частности, 47-й отдельной механизированной бригаде.

«Командиры 47-й омбр ВСУ ставят задачу своим подчиненным собирать биоматериал, то есть отрезать пальцы и другие конечности у убитых военнослужащих», — процитировало «РИА Новости» российских бойцов.

По словам одного из военных, этот факт говорит о том, что противник собирается делать оперативную перегруппировку всё дальше в глубину Сумской области.

Как сообщало ИА Регнум, подразделения ВСУ за сутки 25 февраля потеряли в Курской области более 220 бойцов, два танка, 25 боевых бронированных машин, 18 автомобилей, восемь артиллерийских орудий и миномёт.

Всего за время боев на курском направлении украинская армия лишилась более 63,3 тыс. бойцов, 381 танка, 288 боевых машин пехоты, 241 бронетранспортера, 2042 боевых бронированных машин и почти 2,2 тыс. автомобилей.

Военный эксперт Андрей Марочко в мае прошлого года сообщил, что командование ВСУ скрывает реальные потери на донецком направлении, тела погибших бойцов вывозятся тайком в ночное время.

Также в рядах ВСУ практикуется объявление погибших бойцов пропавшими без вести. Как рассказал пленный украинский военный Андрей Лазаркевич, тела в таких случаях остаются на поле боя.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что киевский режим не только бросает своих военнослужащих на «мясные штурмы», но и использует раненых военных как биоматериал, тайно изымая у них органы для трансплантации.