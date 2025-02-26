Москва, 26 февраля, 2025, 09:32 — ИА Регнум. Российские военные создали в Харьковской области сеть подземных коммуникаций с ловушками на случай штурма противником. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Константин Михальчевский/РИА Новости

Потайной «подземный город» построили на линии боевого соприкосновения пехотинцы 44-го армейского корпуса ВС РФ. Чаще всего они работали ночью, в промежутках между выполнением боевых задач.

«В этом месте бойцы отдыхают после выполнения боевых задач, производят обслуживание техники и вооружения. Здесь же производят ротацию подразделений», — отмечено в сообщении.

В галереях, расположенных на глубине нескольких метров, есть жилые комнаты и необходимые коммуникации. В помещения проведено электричество. Кроме того, бойцы предусмотрели ловушки и сеть скрытых выходов на случай, если подразделения ВСУ атакуют сооружения.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные, по информации военного эксперта Андрея Марочко, приступили к освобождению сразу двух сёл в Харьковской области — Кондрашовки и Радьковки. Он отметил, что основные позиции украинских формирований на этом направлении подвергаются регулярному огневому воздействию ВС РФ.

Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин 25 февраля сообщил, что российские силы, действующие на купянском направлении, посадили ВСУ на «шпагат» протяженностью в 40 км. Он отметил, что ВС России наступают по обе стороны реки Оскол. По его словам, на этом направлении у российских войск появились «прорывные возможности действовать», в частности продвигаться через Шевченково в сторону Чугуева. Вероятно, ВС РФ охватывают Купянск с двух сторон, добавил Алехин.

Минобороны РФ 24 февраля проинформировало об освобождении села Тополи в Купянском районе Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение шести бригадам ВСУ на территории этого региона и ЛНР. Противник потерял до 200 военных, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе четыре — натовского производства.