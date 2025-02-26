Лос-Анджелес, США, 26 февраля, 2019, 17:03 — ИА Регнум. Американская певица Ариана Гранде стала самой популярной женщиной в Instagram, обогнав по количеству подписчиков свою коллегу Селену Гомес. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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С октября 2018 года у Гомес было самое большое количество подписчиков в Instagram. Однако 25 февраля Гранде опередила певицу примерно на 19 тыс. человек. Сейчас число подписчиков каждой девушки превышает 146 млн пользователей.

Отмечается, что в последнее время Ариана Гранде активно вела свой Instagram-профиль, работая над увеличением аудитории. Этот период совпал с выпуском нового альбома, завоевавшего популярность в США. В результате на аккаунт певицы подписались более 13 млн поклонников. В то же время Селена Гомес сделала перерыв в продвижении своего блога из-за проблем со здоровьем.

Между тем лидером по числу подписчиков в Instagram по-прежнему остается футболист Криштиану Роналду. В начале февраля он установил рекорд — на профиль игрока сборной Португалии подписались 150 млн юзеров.