Луганск, 26 февраля, 2025, 08:43 — ИА Регнум. Российские военные приступили к освобождению сразу двух населенных пунктов в Харьковской области. Об этом 26 февраля сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Александр Река/ТАСС

«После уничтожения украинских боевиков в населенном пункте Голубовка ВС РФ продолжили развивать успех в направлении Кондрашовки и Радьковки», ― написал эксперт в Telegram-канале.

Марочко добавил, что основные позиции украинских формирований на этом направлении сейчас подвергаются регулярному огневому воздействию артиллерии и Воздушно-космических сил РФ. Параллельно российские силы продвигаются к указанным селам.

Эксперт также отметил усталость украинских войск на харьковском направлении.

«В последнее время фиксируется значительное снижение активности украинских боевиков в районе Волчанска и Липцов. ВФУ ведут в основном позиционные боевые действия, а количество накатов на наши позиции сведено к минимуму», ― рассказал Марочко.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля российские войска освободили село Тополи в Купянском районе Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение и нанесли поражение шести бригадам ВСУ на территории Харьковской области и ЛНР. Противник потерял до 200 военных, боевую бронированную машину, четыре автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе четыре — натовского производства.

Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алехин 25 февраля сообщил, что российские силы, действующие на купянском направлении, посадили ВСУ на «шпагат» протяженностью в 40 км. Он отметил, что ВС России наступают по обе стороны реки Оскол. По его словам, на этом направлении у российских войск появились «прорывные возможности действовать», в частности продвигаться через Шевченково в сторону Чугуева. Вероятно, ВС РФ охватывают Купянск с двух сторон, добавил Алехин.

Марочко 25 февраля сообщил, что российские войска полностью выбили бойцов Вооруженных сил Украины из поселка Белогоровка — предпоследнего из оккупированных населенных пунктов в Луганской Народной Республике.