Дурбан, ЮАР, 26 февраля, 2025, 08:40 — ИА Регнум. Группа людей с российскими флагами прервала проукраинский митинг, проходивший в городе Дурбане на востоке ЮАР. Об этом сообщило местное издание Independent Online (IOL).

Кадр из видео

Демонстрацию с плакатами и флагами организовала «Ассоциация украинцев ЮАР» (UASA). Акция продлилась несколько минут, затем к участникам подошла группа пророссийских активистов.

На кадрах, распространившихся в соцсетях, видны темнокожие люди с флагами России. Они приблизились к проукраинским протестующим под популярную песню «Сигма бой».

«На место происшествия прибыла полиция, которая разделила группы и приказала тем, кто был с российскими флагами, разойтись», — отмечено в сообщении.

Песню «Сигма бой» исполняет дуэт Betsy — 11-летняя Светлана Чертищева и 12-летняя Мария Янковская. Вышедший в октябре 2024 года трек набрал популярность в интернете. Пользователи сайта YouTube за четыре месяца посмотрели клип больше 64 млн раз. В январе композиция оказалась на седьмом месте в одном из чартов Billboard.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Центр противодействия дезинформации Совета национальной безопасности Украины счел песню «Сигма бой» опасной из-за ассоциаций с якобы популярным в России культом «сильной руки». В организации отметили, что образ независимого и уверенного в себе героя совпадает с традиционной российской пропагандой.

Немецкий депутат Европарламента Нела Риль предложила запретить трек «Сигма бой» из-за «внедрения через его прослушивание пророссийских взглядов». По ее мнению, песню написали якобы для внедрения российских идей и патриархальных взглядов на мир.

Призывы европейских политиков запретить в Евросоюзе песню «Сигма бой» (Sigma Boy) являются клинической русофобией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она предложила ввести запрет на бурых медведей, ту часть солнца, которая светит России, а также на воды Мирового океана, которые касаются российских берегов.