Вашингтон, 26 февраля, 2025, 08:27 — ИА Регнум. Боеспособность и эффективность подразделений Вооруженных сил России с начала конфликта на Украине резко возросла. Об этом в интервью YouTube-каналу Hillsdale College заявил основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс.

Кадр из видео Эрик Принс

«Российская армия сейчас значительно лучше и опаснее, чем в начале конфликта», — указал предприниматель.

Он отметил, что у России значительно больше людей и боеприпасов, чем у Украины. В то же время, по словам Принса, оборонная промышленность США и стран Западной Европы отстает в развитии, страдает от высокой стоимости производства, что ограничивает ее эффективность.

«Я думаю, это должно стать тревожным сигналом для Америки», — добавил основатель ЧВК.

Шансы Украины вернуть утраченные территории Принс оценил как «стремящиеся к нулю». Он отметил, что Киеву следовало пойти на мирную сделку еще полтора года назад, поскольку сейчас ВСУ ведут боевые действия на истощение.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 19 декабря заявил, что боеготовность российской армии сейчас является самой высокой в мире, то же самое касается и российской оборонной промышленности. Он отметил, что страна наращивает производство всего, что нужно для армии и флота, и делает это уверенно и быстрыми темпами.

В рейтинге военной мощи Global Firepower Россия осталась на второй позиции, уступая только США. «Индекс силы» российской армии, согласно рейтингу, составляет 0,0788. Показатель американской военной мощи составил 0,0744. За Россией следуют Китай, Индия, Южная Корея и Великобритания — в шестерке лидеров не произошло изменений с прошлого года.

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов в январе 2024 года заявил, что по боеспособности российская армия превосходит все остальные. По его словам, Россия обладает наибольшим ядерным потенциалом и самыми мощными и быстрыми комплексами доставки.