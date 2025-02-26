Сочи, Краснодарский край, 26 февраля, 2025, 08:23 — ИА Регнум. Аэропорт в городе Сочи возобновил работу после временных ограничений, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Roman Naumov/Global Look Press

«В аэропорту Сочи в 08:00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — написал Кореняко.

Он напомнил, что ограничения вводились в целях безопасности полетов. Пока они действовали, на запасной аэродром в Минеральных Водах ушли три самолета, следовавших в Сочи.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля международный аэропорт Сочи имени В. И. Севастьянова не принимал и не отправлял авиарейсы с 01:47 мск. В связи со снегопадом 24 и 25 февраля воздушная гавань работала по фактической погоде, некоторые рейсы ушли на запасные аэродромы.

Минобороны РФ проинформировало, что ночью 26 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и обезвредили 128 украинских беспилотников — максимальное количество с начала года. Самой массированной атаке подвергся Краснодарский край — здесь уничтожили 83 вражеских БПЛА. Еще 30 украинских дронов нейтрализовали над Крымом, восемь и пять — над акваториями Азовского и Черного морей, по одному — над Брянской и Курской областями.