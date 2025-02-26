ДНР, 26 февраля, 2025, 08:09 — ИА Регнум. Украинские боевики используют компанию «Новая почта» для пересылки различных военных грузов. Об этом сообщил беженец из Часова Яра в Донецкой Народной Республике Павел Морковкин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Мужчина уточнил в беседе с «РИА Новости», что у него с женой был магазин и все продукты приходили на «Новую почту».

«Каждый раз, приходя на почту, очередь состояла из 180-190 человек, из них до десяти человек гражданских, остальные все военные. И получали, начиная от гранат, автоматов и так далее», — вспомнил Морковкин.

По словам беженцам, он видел, как приходили снайперские винтовки, прицелы, помповые ружья, гранаты, патроны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее беженец Павел Морковкин рассказал, как украинские военные использовали переданную им технику НАТО для мародёрства. Награбленное имущество у жителей города Часов Яр они вывозили на турецких бронеавтомобилях Kirpi. Местные власти подобные бесчинства ВСУ покрывали, добавил мужчина.

В 2024 году сотрудники Федеральной таможенной службы Читы задержали грузовой поезд, в одном из контейнеров которого обнаружили военную форму с символикой ВСУ. Товарный состав следовал через КНР в Польшу транзитом через Россию. Всего было задержано восемь грузовых контейнеров. К расследованию присоединилась Федеральная служба безопасности.