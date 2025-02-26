Вашингтон, 26 февраля, 2025, 08:00 — ИА Регнум. Группа физиков из США и Швейцарии заявила о получении первых доказательств того, что параллельные миры существуют. Об этом сообщил портал News Frol.

National Aeronautics & Space Adm/Global Look Press

В частности, ученые нашли аномальные квантовые флуктуации в ускорителе частиц, которые невозможно объяснить законами физики.

По мнению специалистов, полученные исследования могут указывать на существование невидимой «теневой» вселенной, которая взаимодействует с земной реальностью на субатомном уровне.

В среде учёных открытие уже называют «революцией в физике», сравнивая его с открытием гравитационных волн. Если гипотеза подтвердится, это изменит представление человечества о природе реальности, и, возможно, откроется путь к новым технологиям и даже к межпространственным путешествиям, заключили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, учёные смогут вычесть из мирового времени одну секунду, необходимость в этом из-за аномального роста скорости вращения Земли появится через несколько лет. Об этом 17 февраля рассказал генеральный директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

Скорость вращения Земли постоянно замедляется или ускоряется, и на данный момент она находится в режиме ускорения. При этом наука не может точно ответить, из-за чего это происходит. Одной из причин этого явления может являться потепление, таяние ледников и перераспределение массы воды, добавил Донченко

Специалисты из Китая обработали информацию, полученную от китайского марсохода «Чжужун», и сделали вывод о вполне возможном обнаружении на Марсе побережья древнего океана. Об этом написал американский научный журнал исследований PNAS.