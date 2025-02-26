Москва, 26 февраля, 2025, 07:40 — ИА Регнум. Над российскими регионами ночью 26 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и обезвредили 128 украинских беспилотников. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Наибольшей атаке подвергся Краснодарский край. В регионе, по информации российского оборонного ведомства, уничтожили 83 вражеских БПЛА.

Ещё 30 украинских дронов нейтрализовали над территорией Республики Крым, восемь — над акваторией Азовского моря, пять — над акваторией Чёрного моря, по одному беспилотнику сбили в Брянской и Курской областях.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 25 февраля в регионах России уничтожили 19 украинских беспилотников. В частности, были сбиты 16 БПЛА над Брянской областью, в небе над Курской — два, ещё один беспилотник поразили над Калужской областью.

За ночь 24 февраля дежурные средства ПВО сбили 22 украинских беспилотника. При этом 16 дронов ВСУ были уничтожены над Орловской областью, три — над Брянской, ещё два БПЛА — над Рязанской областью и один беспилотник над Республикой Крым.