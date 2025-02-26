Москва, 26 февраля, 2025, 07:39 — ИА Регнум. Банки в России начали вводить комиссию за покупку новых долларов, а также за приём купюр, выпущенных до 2009 года.

Дарья Антонова ИА Регнум

При этом найти американскую валюту в банковских кассах довольно сложно.

По информации пользователей соцсетей, при покупке долларов нового образца ряд банков установил комиссию от 200 рублей за покупку 100 долларов.

За обмен 100 долларов старого образца комиссия может составить до 5 тыс. рублей.

Сотрудники банков при этом отмечают, что долларов нового образца в последние дни в продаже практически нет либо мало, сообщило «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, курс доллара на российском межбанковском рынке опустился ниже отметки 86 рублей впервые с 3 сентября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов 25 февраля.

В России из-за резкого обвала курса доллара начали закрываться пункты обмена валюты. Как пояснили операционисты, они решили дождаться, когда рынок успокоится, и не продавать всю валюту по низкой цене.

Эксперты считают, что разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, состоявшийся 12 февраля, вызвал оптимизм среди инвесторов и привел к снижению курса доллара к рублю.

Агентство Bloomberg 21 февраля сообщило, что на фоне кардинальной смены курса политики США российский рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках. Согласно данным агентства и Банка России, с начала года рубль укрепился по отношению к доллару США на 13%.