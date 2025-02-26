Москва, 26 февраля, 2025, 07:23 — ИА Регнум. Московский городской суд пересмотрел приговор сотруднику метрополитена, допустившему столкновение с поездом с пассажирами на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровский линии. Дело вернули прокурору, сообщили «РИА Новости».

Rapo.ru Мосгорсуд

Инцидент произошёл в октябре 2023 года из-за отключения машинистом автоматической системы регулирования скорости, игнорирования предупреждения и неприменения экстренного торможения. В результате происшествия мужчина получил травму ноги, несколько пассажиров второго поезда отделались лёгкими травмами.

В итоге суд признал машиниста виновным в нарушении правил эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ) и назначил ему штраф в размере 200 тыс. рублей. Кроме того, за метрополитеном суд признал право на возмещение ущерба. Следствие оценило его в размере, превышающем 616 млн рублей. В связи с этим у фигуранта были арестованы две квартиры.

Мужчина посчитал сумму ущерба завышенной и обжаловал приговор в Мосгорсуде. В ходе заседания установили, что при оценке эксперты брали во внимание рыночную цену столкнувшихся составов, а не стоимость ремонта поездов. К тому же, если авария не привела к тяжкому вреду здоровью людей и крупному ущербу, то ответственность по указанной статье не наступает. Если сумма ремонта после пересмотра составит не более 1 млн рублей, дело прекратится либо вернётся в суд с корректной суммой ущерба.

Как сообщало ИА Регнум, в московском метрополитене около 10:30 утра 11 октября 2023 года на станции «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии следовавший в депо без пассажиров поезд врезался в стоящий на станции состав. После столкновения один из машинистов оказался зажат в кабине. Движение на перегоне между «Дубровкой» и «Люблино» временно приостановили. При этом у машиниста был опыт вождения более 20 лет. До перехода на работу машинистом-инструктором в 2022 году он работал главным ревизором.